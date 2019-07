Nederlandsche Bank: minder valse eurobiljetten gevonden

Vorig jaar 9,5 miljard aan verdachte transac­ties in Nederland

25 juli In Nederland is vorig jaar een bedrag van 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gemeld die te maken kunnen hebben met terrorisme en witwassen. Dat is het hoogste bedrag ooit, meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) die meldingen van onder meer banken en handelaren analyseert.