Nederlanders gokken massaal op internet

Online gokken neemt razendsnel in populariteit toe. Het aantal Nederlanders dat tegen betaling illegaal op internet zegt te gokken, is afgelopen twee jaar met 20 procent gegroeid naar ruim 1,8 miljoen, blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Holland Casino.

Bekenden in 2016 ruim anderhalf miljoen Nederlanders wel eens online tegen betaling te hebben gegokt, eind vorig jaar waren dat er al 1,86 miljoen. Dat zijn ruim 300.000 mensen meer.

In totaal begroten de onderzoekers de markt op bijna 600 miljoen euro per jaar, even veel als twee jaar terug. Tweederde van de frequente online spelers (minstens zeven keer per jaar) zegt het liefst bij een officiële aanbieder met Nederlandse licentie te spelen. Al met al loopt de schatkist jaarlijks tot 175 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. Populaire gokspelen op internet zijn poker, bingo, casinospelen als roulette en wedden op sportwedstrijden.

,,Online gokken groeit al jaren en die trend versnelt nu ook nog,” constateert Jeroen Senster van Motivaction, dat ruim 15.000 mensen tussen de 18 en 80 jaar bevroeg. Oorzaak is de nog immer toenemende rol van internet. ,,Ook mensen die nooit naar een fysiek casino zijn gegaan komen daardoor gemakkelijker in aanraking met online gokken, onder meer door de vele populaire social games op internet.”

Motivaction ziet verder dat het wedden op sportwedstrijden populairder wordt. ,,Dat zag je vroeger nauwelijks in Nederland, dat is echt een trend.”

Legalisering

Het onderzoek komt op het moment dat internet-gokken na een jarenlange discussie gelegaliseerd lijkt te gaan worden. Op 5 februari debatteert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. De Tweede Kamer ging al in 2016 akkoord.

Zoals het er nu uitziet, kan het wetsvoorstel op een meerderheid rekenen. In de Tweede Kamer stemden destijds VVD, D66, GroenLinks, de PvdA en de PVV voor, plus enkele een- en tweemansfracties. Afgelopen najaar kwam staatssecretaris Dekker (VVD, Rechtsbescherming) met aanvullende maatregelen die de kans op gokverslaving flink tegen moeten gaan. Zo moeten gokbedrijven een verslavingspreventiemedewerker aanstellen. Dergelijke maatregelen moeten tegenstanders als CDA en ChristenUnie mild stemmen. Toch is de marge dun: als oppositiepartij PvdA zijn steun intrekt, komt de wet in gevaar.

Erwin van Lambaart, directeur van Holland Casino, hoopt dat online kansspelen snel legaal worden. Hij wijst op diverse Europese landen, waaronder België, Denemarken en Zweden, waar dit al kan. ,,Meer en meer Nederlanders gokken totaal onbeschermd op internet. Zij doen dat bij internationale aanbieders die op zonnige vakantie-eilanden zijn gevestigd met dubieuze regelgeving. Die concerns betalen bovendien geen kansspelbelasting en dat is oneerlijke concurrentie.”

Holland Casino beklemtoont dat de nieuwe wet strenge richtlijnen kent om te voorkomen dat spelers verslaafd raken. Ook krijgt de Kansspelautoriteit veel nieuwe bevoegdheden. Van Lambaart zegt dat Holland Casino veel mogelijkheden heeft om verslaving vroegtijdig te spotten. ,,Door slimme algoritmen in de software kunnen wij direct zien als iemands speelpatroon drastisch verandert.” In het uiterste geval mag iemand dan niet meer online gokken. ,,Ook kan hij of zij dan niet meer in onze veertien fysieke casino's terecht.”

Hoog tijd

Het staatscasino krijgt steun van de meeste experts. Het Centrum voor Verantwoord Spelen noemt regulering hoog tijd. ,,De huidige wet stamt uit 1964, het is van de zotte dat dit niet geregeld is,” zegt directeur Yvon Jansma. Ze erkent dat er een aanzuigende werking kan ontstaan. ,,Maar online gokken zit niet in zo’n grijs gebied dat mensen die willen spelen het niet kunnen vinden.”

Met name jongeren vormen een risicogroep. ,,Het zou goed zijn om een goede voorlichtingscampagne voor hen op te starten.”

Verslavingsexpert Jellinek is eveneens ‘voorzichtig voorstander’ van legalisering. ,,Het is een keuze tussen twee kwaden, maar wij denken dat regulering beter is,” stelt manager preventie Floor van Bakkum. ,,Nu spelen veel spelers volledig onbeschermd, velen weten niet eens dat online gokken illegaal is.”

Volgens haar zijn de voorwaarden van de nieuwe wet strikt. ,,Maar we moeten goed monitoren wat er gebeurt na legalisering. Als het aantal spelers fors groeit, moeten we ingrijpen, bijvoorbeeld door reclamebeperkende maatregelen.”

Vergunningen

Als online gokken legaal wordt, zal het nog geruime tijd duren dat de eerste vergunningen worden verleend door de Kansspelautoriteit. Verwachting is dat dit pas in 2020 zal zijn.

Holland Casino maant de toezichthouder bij regulering nu al goed te controleren. ,,In andere landen zagen we dat internationale partijen al reclame gingen maken of zich op de markt stortten.”

Het staatsbedrijf hoopt verder dat buitenlandse gokconcerns die afgelopen jaren beboet zijn door de Kansspelautoriteit voorlopig geen vergunning krijgen. Daaronder het Zweedse Betsson dat dolgraag in ons land wil beginnen.