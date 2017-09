Nederlanders braaf met betalen van hypotheek

Ongeveer 4 procent van de huizenbezitters in Nederland heeft moeite om aan de maandelijkse verplichting te voldoen, terwijl dit in Europa gemiddeld bijna één op de vijf is.

In vergelijking met ons omringende landen is het verschil overigens minder groot. In Duitsland heeft één op de negen huizenbezitters moeite met de hypotheeklasten. In België is dit één op de zes.