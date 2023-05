Nederlanders blijven goede doelen steunen, maar geven minder gul

De afdeling Filantropie Advies van ABN Amro MeesPierson vergeleek het geefgedrag van ruim duizend Nederlanders met een jaar geleden. Wat blijkt? Het aantal donateurs is met 81 procent van alle Nederlanders boven de 18 jaar zo goed als gelijk gebleven. Het bedrag dat mensen doneren is wel lager dan een jaar eerder.

Het aandeel mensen dat een bedrag tussen de 50 en 250 euro of meer dan 250 euro doneert, is met respectievelijk 8 en 7 procentpunt gedaald. Tegelijkertijd is het aantal donateurs dat tot 50 euro geeft in een jaar tijd gestegen van 41 naar 56 procent. De Nederlander geeft gemiddeld tussen de 50 en 100 euro per jaar.