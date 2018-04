Nederlander shopt vaker bij Chinese website

Chinese webwinkels zijn nog steeds het populairst bij Nederlanders. Zo'n 30 procent van alle bestedingen over de grens wordt uitgegeven via Chinese webwinkels. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, een onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland.

Bijna drie op de tien Nederlanders van vijftien jaar en ouder hebben in 2017 een of meerdere aankopen via buitenlandse webwinkels gedaan.



In totaal geven Nederlanders 248 miljoen euro uit op Chinese websites, een groei van 31 procent ten opzichte van 2016. China is vooral erg populair voor het kopen van consumentenelektronica. Buurland Duitsland is na China het populairst voor Nederlandse online shoppers.