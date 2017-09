Nederlander de baas bij Delhaize

De Fransman Xavier Piesvaux, die overkomt van Walmart, maar wel een verleden heeft bij Ahold Delhaize, wordt Knoops' vervanger, maar Kolk wordt per direct operationeel directeur voor Nederland én België , zo maakte het Nederlands-Belgisch supermarktconcern bekend. De Fransman zal dus rapporteren aan Kolk.

De carrière van Kolk zit in een stroomversnelling. Ook zijn volgende promotie ligt al in het verschiet. Per 2019 wordt hij operationeel directeur voor heel Europa en Indonesië als opvolger van Pierre Bouchut die komend jaar vertrekt bij het bedrijf.