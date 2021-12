'Nederland was in beeld als hoofdzetel van nieuwe Europese telecomgigant’

Een Nederlands hoofdkantoor gold enige tijd als serieuze optie in fusiebesprekingen tussen telefoniereuzen Orange (Frankrijk) en Vodafone (Groot-Brittannië). Dat blijkt uit berichtgeving van persbureau Reuters en de Franse nieuwszender BFM TV. Uiteindelijk kwam het echter niet van een samengaan tussen beide giganten.

De fusiebesprekingen, die hadden kunnen leiden tot het grootste telefoniebedrijf van Europa, zouden volgens BFM TV zijn stukgelopen op onwil van de Franse staat. Die heeft een groot minderheidsaandeel van 23 procent in Orange. De besprekingen zouden plaats hebben gevonden tussen half 2020 en begin dit jaar.

De Franse overheid zou zich zorgen hebben gemaakt over het verlies van invloed, en zag het absoluut niet zitten dat het hoofdkantoor van een eventueel fusiebedrijf in Londen gevestigd zou worden. Daarop kwam volgens BFM een hoofdzetel in een ‘neutraal’ land zoals Nederland ter sprake.

Reuters citeert analisten van zakenbank Jefferies. Ook zij stellen dat Nederland op tafel lag als mogelijk compromis voor het nieuwe hoofdkantoor. Volgens de analisten was het niet het meest waarschijnlijke scenario, omdat het politiek nog steeds erg gevoelig lag. Verdere details over de eventuele plannen in Nederland geven Reuters en BFM niet.

Telecomreus

Een samengaan van Vodafone en Orange zou een telecomreus met een omzet van 85 miljard euro opleveren. Ter vergelijking: het Nederlandse KPN had in 2020 een omzet van 5,3 miljard euro. Uiteindelijk zouden de Franse bezwaren een concrete uitwerking van de fusie in de weg hebben gestaan. Gesprekken over een minder innige vorm van samenwerking tussen beide bedrijven zouden nog wel lopen.

