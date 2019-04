Nederland telt meer bouwbedrijven dan ooit

Gewipte Nis­san-baas weer achter de tralies? 'Nieuwe aanklacht tegen Ghosn’

3 april Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn belandt mogelijk op korte termijn weer achter de tralies nu er nieuwe aanklachten tegen hem zijn. Dat meldden verschillende Japanse media. Het zou in dit geval gaan om het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman.