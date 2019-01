Nederland praat met 250 bedrijven over brexitmove: ‘Ook grote jongens’

Vestigingsklimaat

Het NFIA helpt buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Volgens Bakhuizen is de interesse in ons land groot. ,,Vanwege het uitstekende vestigingsklimaat. We hebben een goede logistiek, met Schiphol, de Rotterdamse haven en de goede verbindingen met het Ruhrgebied. De energiezekerheid is hier groot en er wordt weinig gestaakt. Bovendien is Nederland voor een breed palet aan bedrijven interessant. De financiële en mediasector is sterk vertegenwoordigd in Amsterdam. Door de verhuizing van de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau, red.) zijn ook veel bedrijven in de medische sector geïnteresseerd en Eindhoven is ideaal voor hightechondernemingen.”