Nederland koopt nu meer gas in dan het exporteert

Nederland was vorig jaar voor het eerst sinds de ingebruikname van het enorme gasveld in Groningen in de jaren 60 een netto-importeur van aardgas. Dat betekent dat er meer gas wordt ingevoerd dan uitgevoerd.

Nederland gaat volgens gashandelaar GasTerra steeds meer lijken op andere Europese landen nu het heeft besloten de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Veel landen halen hun gas voornamelijk uit het buitenland. GasTerra is de exclusieve afnemer van het gas uit Groningen. Ook verhandelt het bedrijf gas uit kleinere Nederlandse gasvelden en uit Rusland en Noorwegen.

Alles bij elkaar leverde GasTerra vorig jaar 55,5 miljard kubieke meter gas aan Nederland, wat neerkomt op een daling van 1,1 miljard kubieke meter. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) pompte 20,1 miljard kubieke meter aardgas uit het veld in Groningen. Dat is 1,5 miljard kubieke meter minder dan door de minister van Economische Zaken en Klimaat is toegestaan.

Onzekere toekomst

Vorig jaar stond bij GasTerra in het teken van het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen, waardoor naar eigen zeggen ‘de onzekerheid over de toekomstige rol van het bedrijf is toegenomen’.

Toch denkt topvrouw Annie Krist dat GasTerra voorlopig een belangrijke rol blijft spelen. ,,Aardgas is nog steeds hard nodig, ondanks stemmen in het klimaatdebat die de indruk wekken dat we in korte tijd zonder deze energiedrager kunnen.’’ Ze wijst er ook op dat de inzet van gascentrales in Nederland komende jaren mogelijk zelfs zal toenemen om de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen, nu het aandeel duurzaam in de energiemix groeit en kolencentrales zullen verdwijnen.

Meer omzet, minder gas