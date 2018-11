Nederland heeft een streepje voor in Singapore

Imponerende kantoren krabben aan de lage wolken boven Collyer Quay. Ideaal voor selfies. Helemaal als vanaf het beroemde hotel Marina Bay Sands rode en blauwe laserstrepen de hemel kleuren. De skyline van Singapore wordt zo elke avond uitgelicht om succes en welvaart uit te stralen, zo lijkt het. Want de Aziatische stadstaat mag dan de omvang hebben van de Noordoostpolder, in economisch opzicht is dit een reus.