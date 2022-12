Naast wereldtitel ook economische groei voor winnaar WK voetbal

Onderzoeker Marco Mello stelt dat er doorgaans sprake is van 0,25 procentpunt extra economische groei in de eerste twee kwartalen na het winnen van de WK-titel.

In zijn onderzoek keek Mello onder meer naar de gevolgen van de wereldtitel voor de export van het winnende land. Die nam toe als gevolg van grotere zichtbaarheid in de wereld. De WK-finale wordt immers door naar verwachting de halve planeet bekeken. Voor Brazilië nam de export bijvoorbeeld ‘buitensporig’ toe na het winnen van het WK in 2002, ziet Mello.

,,Als er een van de twee landen zou kunnen profiteren zoals Brazilië destijds, dan is dat Argentinië”, stelt Mello. Zo heeft Argentinië een export die vergelijkbaar is met die van Brazilië. ,,Het effect voor Frankrijk is mogelijk minder uitgesproken omdat dat land de huidige wereldkampioen is. In die zin is de eventuele winst minder een verrassing”, aldus de onderzoeker.

Mello brengt wel in herinnering dat niet alle landen economisch wisten te profiteren van het winnen van de wereldbeker. Spanje won die in 2010, toen het land midden in een staatsschuldencrisis zat. Nederland verloor in die finale van Spanje met 1-0.

En daarmee plaatst Mello meteen een kanttekening bij de economische vooruitgang van de winnaar van dit toernooi. Zo kampt Frankrijk met een golf aan stakingen en verkeert het land in een energiecrisis. Argentinië kent op zijn beurt een inflatie die richting de 100 procent gaat. Daarnaast kampt het Zuid-Amerikaanse land met droogte die de export van gewassen volgend jaar dreigt te raken.

,,De gestegen kosten voor levensonderhoud en de dreiging van een naderende recessie kunnen de uiteindelijke gevolgen van het winnen van het WK maskeren”, aldus Mello, die daarmee de verwachtingen van het winnende land lijkt te temperen.

Vertraagd

De Fransen zullen iedere economisch steuntje in de rug verwelkomen want de groei van de economie in Frankrijk, de grootste van Europa na Duitsland, zal komende winter sterk worden vertraagd, voorspelt de nationale bank van dat land. Dat komt onder meer door de lagere vraag naar Franse exportproducten en een hogere inflatie dan waar eerder van uitgegaan werd. De Franse overheid blijft daarentegen optimistisch.

De nationale bank in Frankrijk gaat uit van een economische groei van 0,3 procent in 2023. Wel nam de bank een slag om de arm. Door met name de onzekerheid omtrent de levering van aardgas aan Frankrijk, ligt de prognose tussen 0,3 procent en 0,8 procent economische groei. De prognose ligt hoe dan ook onder het niveau waar het Franse ministerie van Financiën van uitgaat, namelijk 1 procent.

Volledig scherm © ANP Graphics