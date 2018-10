Na de brexit: is het straks gedaan met vliegtripjes naar Londen?

Vandaag overlegt de Tweede Kamer achter ­gesloten deuren over de gevolgen voor de luchtvaart van een brexit zonder 'terugtrekkings­akkoord'. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schetst dan de gevolgen van de meest voor de hand liggende scenario's. Die liegen er niet om, blijkt uit de voorbereidende papieren. Op het gebied van reizen is nog niets geregeld. Als het 'afgrondscenario' of een brexit zonder afspraken werkelijkheid wordt, trekt Groot-Brittannië zich automatisch terug uit het Europese luchtruim, inclusief alle afspraken die daarover zijn gemaakt. Daardoor is er een grote kans dat het straks is gedaan met de tripjes tussen Amsterdam en Londen.

10.146.619 Vorig jaar reisden 10.146.619 passagiers via Schiphol van en naar Groot-Brittannië, dat daarmee veruit de belangrijkste bestemming is. 1.689.314 London Heathrow was met 1.689.314 passagiers de belangrijkste luchtlijn van Schiphol, dat zich als Heathrows derde landingsbaan profileert. 17 London Heathrow was met 1.689.314 passagiers de belangrijkste luchtlijn van Schiphol, dat zich als Heathrows derde landingsbaan profileert.

Grote gevolgen

Dat zal grote gevolgen hebben voor KLM, dat Groot-Brittannië als een van haar Europese thuismarkten beschouwd. ,,Zoals elk bedrijf moet KLM vooruit plannen, investeren en waar nodig de strategie aanpassen aan een nieuwe realiteit. Hiervoor is snel duidelijkheid nodig." Weliswaar valt de brexitbijl maart volgend jaar, maar voor vliegzaken geldt daarna een overgangsperiode van een jaar - als de Europese Unie en het VK het daar deze maand tenminste over eens worden. ,,We zijn ervan overtuigd dat we kunnen blijven vliegen'', meent de maatschappij. ,,Een harde brexit of zelfs een no-deal brexit betekent dat op basis van het verdrag van Chicago uit 1944 markttoegang wordt geregeld door terug te vallen op bilaterale luchtvaartakkoorden uit 1984-1985 tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk."

Dat is volgens luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen helemaal niet mogelijk. ,,Onderling onderhandelen met het VK is vanwege de EU-voorwaarden niet aan de orde. Het luchtvaartbeleid dat geraakt wordt door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, valt grotendeels onder de bevoegdheid van de EU. Zodoende is het niet alleen wenselijk om Europese maatregelen te treffen maar in de meeste gevallen ook noodzakelijk."



Ook de licenties van piloten, cabinebemanning en mecaniciens die zijn uitgegeven door de Britse luchtvaartautoriteit, worden waardeloos. Dat betekent dat honderden Britse medewerkers niet meer voor KLM mogen werken.



Noors model

KLM maakt zich vooral zorgen over de veiligheidscontroles. ,,Het verlaten van het 'one-stop securitystelsel' betekent dat alle transferpassagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk binnen de EU opnieuw alle veiligheids­checks moeten ondergaan (reiziger, ruimkoffers en handbagage)."



Om dit op te vangen, zijn extra mensen en financiële middelen nodig. ,,Ook moet de inrichting op Schiphol worden aangepast, wat veel kosten met zich meebrengt. Het zal ook effect hebben op de minimumoverstaptijd die we op Schiphol hanteren (40 tot 50 minuten) en daarmee op het KLM-netwerk."