Modehuis Karen Millen bankroet: stekker ook uit Nederlandse tak

Karen Millen werd in 1981 opgezet door de gelijknamige Britse ontwerpster en onderneemster. Het chique modemerk wordt over de hele wereld verkocht. In Nederland was Karen Millen met 80 werknemers actief met enkele eigen winkels en met shop-in-shops, onder meer in de Bijenkorf.



Een van de eigen winkels stond in de prestigieuze Amsterdamse P.C. Hooftstraat, maar die sloot in 2018. Een andere staat in Den Haag.



RTL Z meldt dat het faillissement vrijdag werd uitgesproken. De curator acht de kans op een doorstart ‘heel klein’. ,,Dan moet er sowieso eerst meer duidelijkheid zijn over de productie van kleding onder die naam.”