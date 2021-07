Minder winst bij Philips door kosten terugroepactie slaapapparatuur

Onderaan de streep hield Philips de afgelopen drie maanden minder over, bleek maandag uit de publicatie van de kwartaalresultaten. De winst daalde met 27 procent, vooral vanwege de extra 250 miljoen euro die Philips reserveerde voor de terugroepactie . Inmiddels heeft Philips een half miljard opzij gezet voor de reparatie en vervanging van de apneutoestellen.

Eerder werd bekend dat schuimrubber van de beademingsapparatuur kon afbreken in kleine deeltjes. Later wees onderzoek uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze schoon wordt gemaakt. Dat schuim kan in reactie op bepaalde middelen schadelijke gassen vrijlaten die dan door gebruikers ingeademd zouden kunnen worden.

Het gas kan kankerverwekkend zijn. Andere potentiële risico’s van de blootstelling aan de chemische stoffen zijn onder meer hoofdpijn, irritatie, overgevoeligheid, misselijkheid en overgeven.

Wereldwijd zijn er zo’n 3,5 miljoen van de apparaten in omloop, waaronder in Nederland. Daarvan zijn er 2,2 miljoen door gebruikers geregistreerd, zegt Philips-topman Frans van Houten. Dat maakt het makkelijker hen te bereiken wanneer een oplossing wordt goedgekeurd. Toch kan het volgens Van Houten dan nog tot een jaar duren voordat alle apparaten zijn vervangen of gerepareerd.

Philips vindt het veel te vroeg om iets te zeggen over mogelijke schadeclaims als gevolg van de defecten. Het kan nog lang duren voordat zo’n zaak voor de rechter komt, denkt Van Houten.

Callcenters

Philips heeft speciale callcenters en een registratieproces opgezet om patiënten met dergelijke apparaten te ondersteunen. Bij zorgautoriteiten is om goedkeuring gevraagd voor het alternatief dat Philips aandraagt voor het schuim dat in bepaalde gevallen kan verpulveren. Voordat de terugroepactie kan starten, is toestemming nodig.

De winst kwam uit op 153 miljoen euro. Philips kondigde verder een nieuw inkoopplan voor eigen aandelen aan. Het inkoopprogramma moet uiterlijk in 2024 voltooid zijn. Het is een manier om aandeelhouders te paaien: aandelen worden er schaarser door, wat de koers ervan ten goede komt. Na het nieuws over de terugroepactie verloor het aandeel zo'n zestien procent. In 2019 begon Philips ook met het inkopen van aandelen. Ook daarvoor trok het concern 1,5 miljard euro uit.

Huishoudelijke tak

De verkopen kwam uit op ruim 4,2 miljard euro. Dat was vorig jaar nog 4,4 miljard maar in die cijfers zaten nog de resultaten van de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur. De verkoop van die inmiddels geheel ontvlochten divisie wordt in deze periode afgerond. Philips heeft in de maanden van april tot en met juni iets beter gepresteerd dan dat analisten gemiddeld hadden verwacht. Die waren uitgegaan van net geen 4,2 miljard aan opbrengsten.

Voor topman Van Houten is de toekomst nog lastig in te schatten door de impact van de coronapandemie en het tekort aan onderdelen voor elektronica. Hij verwacht dat de verkoop van Philips over heel dit jaar met zo'n vijf procent zal stijgen.