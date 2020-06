Minder faillissementen in mei

Rechter haalt streep door vergunning voor fusie PostNL en Sandd

11 juni De vergunning die de regering heeft verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd is ongeldig. Tot dat oordeel is de rechtbank van Rotterdam gekomen in een zaak die was aangespannen door twee postbedrijven die tegen de fusie zijn. Volgens PostNL komt de uitspraak te laat, omdat de fusie al is afgerond.