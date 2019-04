Miljoenen schade door Chinese spionnen bij ASML: ‘We nemen het hoog op’

Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Het zou met een schade van enkele honderden miljoenen euro’s voor zover bekend de grootste spionage ooit zijn bij een Nederlands bedrijf. De Chinese spionnen hebben als ASML-medewerkers jarenlang toegang gehad tot de interne netwerken in de vestiging in het Amerikaanse San Jose, en maakten daar broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen buit.

De diefstal gebeurde onder regie van de in 2014 opgerichte ASML-concurrent XTAL. Het bedrijf wist de gestolen kennis in razend tempo te verwerken, en kaapte een jaar later al grote klanten weg bij ASML, waaronder elektronicagigant Samsung. Een rechter in Californië veroordeelde XTAL eind 2018 tot een schadevergoeding van 223 miljoen dollar, zo blijkt uit een vonnis dat tot nog toe onopgemerkt bleef, behalve op enkele juridische blogs.

Staatssteun

Hoewel de chipmachinemaker geen harde bewijzen heeft gevonden voor betrokkenheid van de Chinese staat bij XTAL, dat inmiddels faillissement aan heeft gevraagd, heeft XTAL’s Chinese moederbedrijf Dongfang Jingyuan dat wel. Uit vertrouwelijke stukken die Het Financieele Dagblad in handen heeft, blijkt dat het moederbedrijf staatssteun ontvangt om de Chinese positie op de chipmarkt te verstevigen op terreinen waar ASML wereldleider is.

ASML benadrukt dat de diefstal van gevoelige gegeven heeft plaatsgevonden bij ‘een klein onderdeel van ons bedrijf in Silicon Valley’ waar software-programma’s voor machineoptimalisatie ontwikkeld worden. ,,Er ligt geen blauwdruk op straat waar je een lithografiemachine mee kunt bouwen”, zegt woordvoerster Monique Mols.

Quote We waren slachtof­fer van bedrijfs­spi­o­na­ge, en dat nemen we hoog op Monique Mols, ASML

,,Dat gezegd hebbende, we waren slachtoffer van bedrijfsspionage, en dat nemen we hoog op. De daders hebben grote files meegenomen op geheugendragers. Dat kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar we hebben al actie ondernomen om het veel moeilijker te maken. Bedrijfsinformatie is gesegmenteerd. Medewerkers kunnen niet overal bij.”

Rotte appel

Het bedrijf houdt vertrouwen in het zakendoen met China, helemaal nu er gesprekken zijn tussen de EU en China om bedrijfsgeheimen beter te respecteren. Mols: ,,Dit was een rotte appel. We zijn echt niet de enige in onze industrie die erop vertrouwen dat we zaken kunnen doen in China, mits we onze kennis goed afschermen. Onze klanten uit de VS, Korea en Taiwan hebben zelfs fabrieken in China. Zij slagen er ook in om succesvol zaken te doen en hun bedrijfsgeheimen te beschermen.”