Miljardenverliezen voor luchtvaartsector door corona

Dat de reisbranche geraakt zal worden, kan niemand verbazen. Reizigers stellen massaal hun reizen uit of annuleren deze. Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen hebben het aantal nieuwe boekingen al zien teruggelopen met 50 tot 60 procent. Vooral China, de Canarische Eilanden en Italië zijn uit de gratie, maar ook andere bestemmingen zijn veel minder in trek, blijkt uit een rondgang.



,,Zelfs net over de grens, in Duitsland, is er minder animo dan anders”, merkt Eelko van Drongelen van reiswebsite Weflycheap.nl. In ons eigen land, en dan met name aan de kust en op de Waddeneilanden, loopt het aantal boekingen volgens hem nog ‘aardig’.



Om die verliezen op te vangen, hebben reisorganisaties en luchtvaartbedrijven al noodmaatregelen getroffen. Zo voeren maatschappijen minder vluchten uit naar bestemmingen die zwaar getroffen zijn door corona. Niet alleen de vluchtschema’s naar China zijn aangepast, ook op Italië wordt door de meeste maatschappijen inmiddels minder gevlogen. Transavia bijvoorbeeld heeft zo’n tien procent van de vluchten naar het Zuid-Europese land geschrapt.



Andere maatregelen die bedrijven aangekondigd hebben: van uitstel van investeringen en de invoering van een vacaturestop tot het verzoek aan medewerkers om vakantiedagen op te nemen. Al zeker een tiental reisorganisaties heeft al bij het ministerie van Sociale Zaken aangeklopt om gebruik te maken van de regeling rond werktijdverkorting, zo meldde de ANVR eerder.