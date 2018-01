Milieuvriendelijke friet dankzij robots

videoEen portie friet eten zonder het milieu te belasten. Het is niet ver weg als het aan het bedrijf van Jacob van den Borne en zijn broer ligt. De Brabantse agrariërs met honderden hectaren frietaardappelen pionieren al jaren met precisielandbouw en automatisering. „Heb je de zelfrijdende tractor in het reclamespotje van KPN gezien? Dat is mijn robottractor. Werkt perfect!”

Om het te demonstreren stuurt Van den Borne uit Reusel zijn tractor een groot stuk landbouwgrond naast zijn boerderijencomplex in Reusel op. Het voertuig rijdt zonder problemen in een rechte lijn tot aan de akkerrand, waar het keert en een paar meter langs die lijn terugrijdt. „Ik gebruik hem om met een sensoren metingen in de grond te doen. Per vierkante meter brengt hij het watergehalte, de aanwezigheid van zouten en de bodemdichtheid in kaart. Daarna neemt dit voertuig met een automatische grondboor monsters op die plekken waar volgens de metingen extra onderzoek nodig is.”

Volgens Van den Borne werkt de robottractor geheel zelfstandig. „Het programmeren is betrekkelijk eenvoudig en dan is het een kwestie van de tractor klaar zetten aan het begin van de akker. Hij begint aan de klus en ik ga iets anders doen. Als er problemen zijn, krijg ik een berichtje op mijn mobiele telefoon. Maar dat komt nauwelijks voor. Aan het eind van de dag is de klus geklaard en ga ik mijn machine weer ophalen”

Specialist

Het is een schakel in het systeem van precisielandbouw, waarin Van den Borne een erkende specialist is. „Alle gegevens worden opgeslagen in een grote database waaruit ik analyses maak. Hiermee kan ik per vierkante meter bepalen welke bemesting nodig is en welke bestrijdingsmiddelen ik in welke hoeveelheden moet toepassen. Met andere systemen kan ik die exact doseren. Zo kan ik automatisch iedere sproeidop op mijn spuitboom apart aansturen, afhankelijk van zijn positie die continu met GPS-systemen wordt vastgesteld.”

Het resultaat van de zelfrijdende tractor is een deel van de informatie die Van den Borne gebruikt. Ook satellietgegevens, weerdata en metingen aan planten tijdens de groei horen daarbij. „Die metingen doe ik niet met de zelfrijdende tractor, omdat er dan te veel schade optreedt. Daarvoor heb ik mijn drones. Daarmee doe ik tot op plantniveau inspecties. Dat automatiseer ik ook steeds meer. Ik ben bezig met vergunningen om de akkers rondom mijn bedrijf als experimenteel luchtruim vrij te geven.”

Precisielandbouw

Dat gebeurt in het Praktijkcentrum Precisie Landbouw, een fieldlab in het kader van het topsectorenbeleid van de overheid. „In Zeeland is ook zo’n fieldlab voor kleigrond. De bedoeling is dat we wat subsidie krijgen om deze systemen verder te ontwikkelen. Daarbij werken we heel nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de Wageningen Universiteit.”