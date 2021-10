Milieudefensie wil na overwinning op Shell een wettelijke klimaatplicht voor bedrijven

,,We kunnen steeds wel rechtszaken tegen bedrijven voeren maar die tijd hebben we niet. Shell is in hoger beroep gegaan en ik ben bang dat het wel eens 2023 kan zijn voordat die zaak dient. We hebben nog acht jaar om een onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen, dus we moeten nú iets doen’’, zegt Milieudefensiedirecteur Donald Pols. Een van de belangrijkste tegenargumenten van Shell is dat het niet eerlijk is dat alleen zij de CO2 terug moeten dringen, terwijl andere bedrijven niets in de weg wordt gelegd. Met een klimaatplicht zouden in één klap alle bedrijven verplicht worden de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken.

Shell kreeg van de rechter de opdracht om de CO2-uitstoot in nog geen tien jaar te halveren. Gesteund door die uitspraak dreigde Pols met rechtszaken tegen alle grote CO2-vervuilers. Zo ver is het nog niet. Milieudefensie wil gesprekken met de 30 grootste CO2-vervuilers om te praten over de uitstoot. Bij een aantal bedrijven zat Pols al aan tafel. Bij Tata Steel bijvoorbeeld. Pols merkt dat met de uitspraak van Shell in de achterzak de gesprekken een stuk gemakkelijker gaan. ,,We kunnen laten zien dat we impact kunnen hebben en dat is voor een bedrijf heel relevant. We zitten nu aan tafel als een organisatie die verandering voor elkaar kan krijgen.’’



Tata Steel kondigde recent aan dat steenkool werd uitgefaseerd om over te stappen op aardgas en uiteindelijk waterstof. ,,Een beslissing heeft altijd meerdere motieven. Bij Tata was dat de vervuiling én het klimaat.’’

Milieudefensie loopt inmiddels de deur plat bij de politieke partijen om te pleiten voor milieuwetgeving. En vandaag begint een publiekscampagne om de geesten rijp te maken voor een wettelijke klimaatplicht, waarin de reductie van CO2 wordt vastgelegd. ,,Het kabinet Rutte wil 7 miljard euro aan het bedrijfsleven geven om de uitstoot te beperken, dat kun je alleen doen als er harde eisen liggen.’’



Volgens Milieudefensie kan de klimaatplicht nog dit jaar gerealiseerd worden door deze op te nemen in de Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Bedrijven zouden zo allemaal hetzelfde behandeld worden. ,,Dat biedt de markt zekerheid. En er ontstaat een ontzettend sterke lobbymacht van al die bedrijven en de Nederlandse overheid om een vergelijkbaar resultaat in Europa te realiseren.’’



Bedrijven zouden de CO2-uitstoot zo moeten beperken dat ze in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs, maximaal anderhalve graad Celsius temperatuurstijging. Onderdeel van de campagne is een ludiek televisiespotje waarin ceo’s van de grote Nederlandse bedrijven - Shell, ING, Tata Steel, Rabobank, Friesland Campina en ABP - tijdens een gezamenlijke vergadering last van hun geweten krijgen. Een voor een zeggen ze half snikkend dat ze óók mee gaan doen om de wereld te redden.

,,Na decennialang pappen en nathouden, hebben Nederlandse politici een unieke kans om klimaatgeschiedenis te schrijven. Door een klimaatplicht in de IMVO-wet vast te leggen, worden bedrijven verplicht hun internationale CO2-uitstoot fors te verminderen en uiteindelijk naar nul te brengen. Zo zorgen we ervoor dat de fictie uit onze klimaatplichtfilm werkelijkheid wordt.’’