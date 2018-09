Metaalwerkgevers willen bemiddelaar in cao-ruzie

De metaalwerkgevers, verenigd in de FME, deden begin september een eindbod van 2,86 procent loonstijging per jaar aan de bonden. Dat voorstel hebben CNV Vakmensen, FNV Metaal, De Unie en VHP2 resoluut naar de prullenbak verwezen. Zij eisen een jaarlijkse loonsverhoging van minstens 3,5 procent voor de 150.000 werknemers in de metaal en technologie. Ze willen verder betere mogelijkheden om werk en privé te combineren. Ook moet de 'doorgeslagen flexibilisering' stoppen.



Door het conflict is het al maanden hommeles. Sinds de zomer vonden er al vele stakingen plaats bij onder meer Fokker, Heerema en Damen. Afgelopen maand legden duizenden medewerkers het werk neer bij onder meer DAF, VDL Nedcar en IHC.



Nu komt de FME met het voorstel voor een externe bemiddelaar. In een brief, in handen van het AD, erkent FME-bestuurder Ab van der Touw dat de verhoudingen met de bonden verziekt zijn. ,,Helaas lijken de gebruikelijke formele en informele communicatiekanalen niet meer naar behoren te werken", schrijf Van der Touw. ,,Wij betreuren dit ten zeerste."



