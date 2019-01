Met deze beroepen heb je de banen voor het uitkiezen

Online supermarkt Picnic gaat ook op zondag bezorgen

6:00 Vanaf deze week gaat online supermarkt Picnic ook op zondag boodschappen thuisbezorgen. Naar eigen zeggen is het daarmee de eerste van Nederland. Een pilot in diverse steden was volgens de websuper dermate succesvol dat de zondagbezorging nu overal waar het bedrijf actief is gaat plaatsvinden.