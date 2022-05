Menstruatieverlof verslechtert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Vermogen Elon Musk keldert in bijna twee maanden met 100 miljard

Het vermogen van zakenman Elon Musk heeft in bijna twee maanden tijd een enorme deuk opgelopen. Musk is momenteel nog 193 miljard dollar waard, omgerekend ruim 180 miljard euro. Dat was begin april nog 288 miljard dollar. De daling volgde op het zware koersverlies van het aandeel van de elektrische autofabrikant Tesla, waarvan Musk oprichter en topman is.

25 mei