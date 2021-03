Mensen met zwaar beroep kunnen zelden eerder stoppen: ‘Bedrijven hebben het geld gewoon niet’

VIDEO Geen gefotoshop of ‘normaal’ meer op verpakking en in reclames verzor­gings­pro­duc­ten Unilever

9 maart Was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat het woord ‘normaal’ niet meer gebruiken in de omschrijving van hun schoonheids- en verzorgingsproducten. Een stap in de richting van een ‘meer inclusieve definitie van schoonheid’, aldus het bedrijf. Ook in de reclames komt dit terug.