'Mensen laten hun geld liggen'

Begrijpelijk, maar niet verstandig, vindt Flipse. ,,Het geld is er, maar ze moeten het wel zelf ophalen.'' Dat lijkt een boude uitspraak, want in nog geen enkel dossier dat voor de rechter kwam, is een eindoordeel geveld. ,,De uitspraken gaan alle kanten op. We wonnen een zaak tegen Aegon voor 60 procent, maar een zaak tegen Nationale Nederlanden verloren we voor 100 procent. In beide zaken zijn we in beroep. Daarnaast spelen er zaken bij het Kifid, het klachteninstituut van de financiële sector.''



In individuele gevallen worden wel vaak successen geboekt, claimt Flipse. ,,Als we een goed dossier hebben en met een zaak dreigen, willen verzekeraars wel schikken. We kunnen echter maximaal 1.500 tot 2.000 zaken per jaar afhandelen. We hebben simpelweg niet meer capaciteit.''



Woekerpolis.nl probeert ook nog steeds regelingen te treffen met verzekeraars. Met Allianz, een dochter van het Duitse verzekeringsconcern, lukte dat onlangs. Over de hoogte van de compensatie doet Flipse geen uitspraak, ook niet om hoeveel mensen het gaat. ,,Maar het is een goed voorbeeld voor andere verzekeraars hoe een deal eruit kan zien. Ze verkopen nauwelijks nieuwe verzekeringen omdat de consument hen niet meer vertrouwt. Met een goede regeling kunnen verzekeraars dat vertrouwen herstellen.''



Flipse denkt dat geld niet het probleem is. ,,Verzekeraars zouden 30 miljard euro kwijt zijn als alle woekerpolissen moeten worden gecompenseerd. Dat zou de hele sector onderuithalen. Maar er zijn bij de claimclubs zo'n 150.000 gedupeerden aangesloten. Als die worden gecompenseerd, praat je over een paar honderd miljoen euro. En zelfs mensen die zich bij ons hebben aangesloten reageren soms niet als ze compensatie wordt aangeboden. Die angst voor miljardenclaims is dus overdreven.''