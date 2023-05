Mensen bezuinigen liever op dure spullen dan op hun pensioen

De hoge inflatie neemt een flinke hap uit de koopkracht. Maar we blijven geld opzijzetten voor onze oude dag, bezuinigen doen we liever op luxe-uitgaven.

Dat blijkt uit een onderzoek van online pensioenbank Brand New Day naar de gevolgen van de hoge inflatie op de bestedingen van mensen.

De conclusie is duidelijk, liever nu wat inleveren dan straks een te karig pensioen. ,,We hebben mensen gevraagd wat kosten zijn waar je nu al op bezuinigt of zou gaan bezuinigen als het minder wordt. Dan zeggen mensen als eerste te bezuinigen op luxe-uitgaven, zoals uitjes, buiten de deur eten en vakanties’’, zegt Joost Tieland, directeur van Brand New Day (BND).

Verwarming lager

Ook op energie zegt een op vier respondenten te bezuinigen. Dat bleek vorig jaar ook al: huishoudens gebruikten vanwege de hoge prijzen fors minder energie. De verwarming een graad lager en korter douchen leverde een behoorlijke besparing op.

Op gezondheid en persoonlijke verzorging wil vrijwel niemand bezuinigen. De onzekere tijden missen hun uitwerking niet op de mensen. Vier op de tien maken zich zorgen of hun financiële reserves wel voldoende zijn. Bezuinigen op de financiële buffer is daarom maar voor een op de elf mensen een optie.

Pensioen leeft enorm

Ook op het pensioen willen mensen niet beknibbelen. ,,Pensioen leeft enorm, merken we. We maken met BND een enorme groei door, zowel bij bestaande klanten als bij nieuwe klanten’’, aldus Tieland.

BND zag dat bestaande klanten meer gaan sparen. Zowel op de pensioenrekening als op de gewone spaarrekeningen werd meer ingelegd. En het aantal klanten groeide. Opvallend is het aantal jonge mensen dat met pensioen bezig is. Het pensioenbewustzijn bij jongeren was altijd dramatisch laag. Mensen gingen zich pas op latere leeftijd voor hun pensioen interesseren. Met het gevolg dat ze er te laat achter kwamen dat ze met een fors pensioengat zaten.

Dat is aan het veranderen, ziet Tieland. ,,We merken dat langzaamaan het bewustzijn groeit bij mensen dat ze zelf iets moeten opbouwen. Zzp’ers weten dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioen.’’

Quote Financiële rust is belangrijk voor mensen Joost Tieland, Brand New Day

En dat bewustzijn leidt ook steeds vaker tot actie. De gemiddelde leeftijd van pensioenspaarders bij BND daalt al jaren. In 2017 was 35 procent van de pensioenspaarders jonger dan 40. In 2021 was dat al gestegen tot 42 procent. ,,Financiële rust is belangrijk voor mensen’’, ziet Tieland.

Spaarpot voor de oude dag

Bezuinigen op de spaarpot voor de oude dag is er niet bij. En dat is in de meeste gevallen ook niet nodig. Driekwart van de ondervraagden zegt maandelijks genoeg geld over te houden om de buffers aan te vullen. Gemiddeld denken ze 700 euro extra per maand te kunnen sparen.

Er is één groep die wel de pensioenpot aanspreekt als het tegenzit, dat zijn de ondernemers. ,,We zagen tijdens de coronaperiode ook al dat ondernemers alles plunderden om hun bedrijf overeind te houden. Die pot vullen we wel weer aan als het weer beter gaat, zo redeneren ze’’, heeft Tieland gemerkt. In veel gevallen is dat ook geen probleem. Ondernemers sparen gemiddeld veel meer per maand voor hun pensioen. Een tekort kunnen ze ook gemakkelijker aanvullen als het weer goed loopt met het bedrijf.