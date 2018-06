Meerderheid Nederlanders kan en wil niet zonder papieren post

Ruim vijf op de tien Nederlanders zeggen voorlopig niet zonder papieren post te kunnen. Drie op de vier vinden dat een goede postbezorging in Nederland door de overheid gewaarborgd moet worden. Nederlanders waarderen de postbode ook. Bijna negen op de tien mensen stellen dat postbezorgers een verantwoordelijke taak hebben. Ze verdienen daar ook een fatsoenlijke beloning voor, meent driekwart van de bevraagden. PostNL liet voor het onderzoek afgelopen april een representatieve groep van duizend Nederlanders boven de 18 jaar ondervragen door bureau CAWI online onderzoek. Aanleiding voor de enquête vormt de 'postdialoog' die het ministerie van Economische Zaken momenteel voert over de toekomst van de briefpost in Nederland. In tien jaar tijd is het aantal verstuurde poststukken gehalveerd. De afgelopen maanden heeft Economische Zaken advies ingewonnen bij belanghebbenden, van PostNL en Sandd tot vakbonden en waakhond ACM.

Haast geboden

Het kabinet staat op het punt te beslissen of de marktwerking op de postmarkt (deels) moet worden teruggedraaid of niet. Nu concurreren PostNL en Sandd fel met elkaar. Mogelijk valt vanmiddag de beslissing al, een besluit volgt in ieder geval voor de zomervakantie.



Volgens Resi Becker, directeur Mail van PostNL is haast geboden. ,,Niets doen is geen optie'', zegt ze in een interview met het AD. Ze wijst erop dat het aantal poststukken ook vorig jaar weer met 10 procent daalde. ,,Ik zie steeds minder post die tussen alle spelers, 118 in totaal, moet worden verdeeld.'' Iedereen verliest op die manier.



Om de daling het hoofd te bieden, bezuinigt en reorganiseert PostNL al jaren. ,,Vergelijk het met een gezin dat elk jaar 10 procent minder geld verdient," zegt Becker. ,,Dat gaat twee jaar goed met wat aanpassingen in het bestedingspatroon, maar uiteindelijk kun je de eindjes niet meer aan elkaar knopen.''