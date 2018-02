Meer gemeenten schaffen hondenbelasting af

interactieve kaartEen groeiend aantal gemeenten stopt met het innen van hondenbelasting. Dit jaar heft 63 procent van de gemeenten de 'blaftaks', in 2014 was dat nog 70 procent. Dit jaar stopten onder andere Amsterdam en Rotterdam, zo meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018.

In 2008 werd nog in 323 van de 443 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2018 is het nog maar in 239 van de 380 gemeenten. Hoewel grote steden als Amsterdam en Rotterdam de heffing hebben geschrapt, blijkt de randstad nog wel oververtegenwoordigd in het rijtje van gemeenten die hondenbezitters geld laten betalen voor hun viervoeter.

Van alle gemeenten profiteert Den Haag het meest van hondenbelasting. De gemeente verwacht dit jaar 2 miljoen euro te innen. Ook Tilburg, Almere, Nijmegen en Eindhoven boeren goed: zij denken ieder meer dan 1 miljoen euro bij te kunnen schrijven dankzij de viervoetersheffing.

Opbrengsten

Doordat meer gemeenten het mes zetten in de hondenbelasting, dalen ook de gemeentelijke opbrengsten gestaag. Dit jaar innen 239 gemeenten 58 miljoen euro aan hondenbelasting. Dit is 4,6 procent minder dan de 61 miljoen euro in 2017.

Afgezet tegen het aantal inwoners valt Vlieland op. Per inwoner verwacht het Waddeneiland dit jaar 13 euro op te halen. Brunssum (11 euro per inwoner) en Loppersum en Druten (beiden 10,27 euro) maken de top drie compleet. Dit bedrag is berekend door de totale verwachte inkomsten af te zetten tegen het aantal inwoners.

Kritiek

Er is al jaren kritiek op de 'blaftaks'. Een van de grootste actievoerders is Gary Yanover, hij probeert de Tweede Kamer zo ver te krijgen dat zij de hondenbelasting afschaffen. Zijn grootste bezwaar is dat hondenbezitters wel moeten betalen, maar dat gemeenten de opbrengst voor heel andere zaken dan voor hondenvoorzieningen mogen gebruiken.