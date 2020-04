Meer bedrijven failliet door coronacrisis

Bizar jubileum: Bijenkorf bestaat 150 jaar, maar winkels zijn gesloten

7 april De Bijenkorf, ’s lands laatste volledige warenhuis, bestaat dit jaar 150 jaar. Wat een groot winkelfeest had moeten worden, lijkt door de coronacrisis uit te draaien op een deceptie. Ga maar na: in de 150-jarige historie van de Bijenkorf is het nooit eerder voorgekomen dat de winkels zo lang dicht waren. ,,We zijn één keer een halve dag gesloten geweest tijdens de februaristaking in 1941’’, aldus een woordvoerder.