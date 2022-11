Medewerkers Bijenkorf mogen niet langer de roltrap gebruiken

De honderden medewerkers van De Bijenkorf in Den Haag mogen sinds kort niet meer de roltrap of het trappenhuis gebruiken aan het eind van hun werkdag. Ze moeten onzichtbaar voor de klant via de goederenlift het pand uit, eist de directie.

In dezelfde Bijenkorf-vestiging waar in 1926 de eerste roltrap van Nederland werd geïnstalleerd, zorgt de noviteit van weleer nu voor controverse. ,,Medewerkers mochten de roltrappen altijd gewoon gebruiken, of het trappenhuis", vertelt Linda Vermeulen, bestuurder van vakbond BeeUnited/FNV. ,,Maar nu heeft de directie bepaald dat het personeel de werkvloer alleen via de goederenlift mag verlaten als het klaar is met werken.”

Het leidt tot grote ergernis. ,,De goederenlift is helemaal achteraan het grote pand aan de Haagse Grote Marktstraat gesitueerd. Het kost medewerkers daardoor beduidend meer tijd om uit het pand te raken,” aldus Vermeulen. De meldingen van geïrriteerde medewerkers stromen dan ook binnen, stelt ze. ,,Het kost me een kwartier langer om naar huis te gaan, vertellen personeelsleden. Of: met 20 mensen in de goederenlift is niet veilig wat betreft corona.”

De Bijenkorf noemt het roltrapverbod noodzakelijk omdat klanten van het chique warenhuis er hinder van zouden ondervinden dat medewerkers ‘aan het einde van hun dienst gehaast het pand verlaten via de roltrap, als de winkel nog open is’. De winkel heeft hen daarom verzocht na het beëindigen van hun dienst via de goederenlift het pand te verlaten, vertelt woordvoerder Lucie Blaisse-Hoopman.

,,De lockers van het personeel staan ook naast de goederenlift, zo kunnen zij direct naar buiten.” Ze beklemtoont dat het personeel de roltrap mag gebruiken als er geen klanten in de winkel zijn.

Oplossing

Vakbond BeeUnited/FNV neemt geen genoegen met de motivering van de leiding. ,,De regel symboliseert hoe De Bijenkorf tegenwoordig met het personeel omgaat,” stelt bestuurster Vermeulen. ,,In een poging de klant zogenaamd tevreden te stellen wordt volledig voorbijgegaan aan de eigen medewerkers. Als het inderdaad voorkomt dat medewerkers soms te gehaast het pand verlaten, bespreek dat dan eerst met de mensen. Zoek samen een oplossing, in plaats van iedereen op te zadelen met een kwartier later vertrekken.”

Flinke loonsverhoging

De onrust over de nieuwe regel past wat BeeUnited/FNV betreft in een breder plaatje. Het personeel van de Bijenkorf eist vanwege het duurder geworden leven een flinke loonsverhoging. BeeUnited/FNV wil minstens 10 procent erbij. Het minimum uurloon moet 14 euro bedragen, nu is dat gemiddeld 11 tot 12 euro. De directie wilde in een eerder eindbod echter niet verder gaan dan 6 procent meer salaris.

Sinds eind september zijn er inmiddels zes stakingsdagen geweest. Op vrijdag 25 november, Black Friday, is de volgende en dat moet de grootste tot nu toe worden. De hele dag leggen Bijenkorf-medewerkers dan het werk neer, 's middags is er bovendien een manifestatie op de Amsterdamse Dam. Van de zeven Bijenkorf-filialen doet personeel van de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Amstelveen en Eindhoven mee.

Aanwakkeren

Het roltrapverbod in Den Haag, dat volgens Vermeulen ‘onmenselijk’ is, zal de actiebereidheid van Bijenkorf-medewerkers in de hofstad alleen maar aanwakkeren, stelt ze. Wat BeeUnited/FNV betreft verdwijnt de regel zo snel mogelijk. De andere optie is volgens de bond dat medewerkers voortaan 15 minuten extra uitbetaald krijgen.

Bij De Bijenkorf in Amsterdam staakten eind oktober tientallen medewerkers voor hoger loon:

