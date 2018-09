Medewerker War Child haalt donaties binnen... voor zijn schoonfamilie

‘Mochten ze er hier in het hotel naar vragen; je bent consultant voor War Child. Verzin maar een leuk verhaal ;-)’. De 35-jarige War Child-medewerker mailt dit april 2017 aan zijn schoonouders nadat hij een hotelovernachting voor ze heeft geregeld.

De Procurement Officer (goed voor een salaris van 3400 euro bruto per maand) was sinds 2009 werkzaam bij de organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogservaringen.

In de afgelopen jaren blijkt de medewerker meerdere hotelketens en designwinkels te hebben benaderd met het verzoek of zij nog een donatie over hadden voor het goede doel. Dat was, zoals later bleek, zijn schoonfamilie.

Gratis hotel

Zo stuurde de werknemer in het voorjaar van 2014 hotelketen Starwood in Berlijn het volgende verzoek: ,,Volgende maand gaat een relatie van War Child haar best doen om bij (vermogende) particulieren en bedrijven in Berlijn fondsen voor ons te werven. Ze heeft een goede kennissenkring in Berlijn. Dit is trouwens hetzelfde echtpaar dat afgelopen Kerst bij jou in Sheraton Schiphol heeft overnacht! Ze doen dit geheel vrijwillig en onbetaald. Ik zou het fantastisch vinden als we hen de benodigde overnachtingen kunnen aanbieden. (…)."

Starwood gaat in op dat verzoek en stelt gratis een kamer ter beschikking. Net als het Albushotel en Auberge du Bonheur. De schoonfamilie is er wat blij mee, blijkt uit de reactie die ze hem mailen: ,,Hi, Superrrrr Chill!!! Volgende pintjes zijn van mij!"

De War Child-medewerker hengelt ook bij interieurzaken naar een donatie. Vitra gaat erop in en biedt een kast aan voor 'de inrichting van een appartement van War Child’. Waar de kast is gebleven is niet duidelijk, maar in elk geval niet in het appartement (er was op dat moment ook helemaal geen War Child-appartement, aldus de organisatie).

'In de aanbieding'

De medewerker vraagt designwinkel Moooi of ze nog iets willen schenken voor de inrichting van het kantoor in Amsterdam. Dat bedrijf doneert vervolgens kantoormeubilair ter waarde van dik 30.000 euro. Over die spullen mailt de medewerker in april 2017 zijn schoonfamilie doodleuk: ,,Hieronder de items die wij niet gaan nemen. Kijk even welke spullen jij wil hebben. In de aanbieding: (…) Tjuss."

De werknemer haalt de spullen zelf op; dertien stoelen van Moooi belanden daadwerkelijk in het Amsterdamse kantoor van War Child. De rest wordt in de kelder van de woning van de schoonouders opgeslagen, vertelt de medewerker wanneer de bedrijfsrecherche hem met zijn praktijken confronteert. Die wordt ingeschakeld als de ideële organisatie onraad begint te ruiken.

De rechercheurs stellen de werknemer begin december 2017 de vraag wat zijn schoonfamilie eigenlijk heeft gedaan voor War Child. Die vraag blijft onbeantwoord. Het rechercheonderzoek leidt nog dezelfde maand tot ontslag op staande voet.

Ontslagbrief

In de ontslagbrief sommeert War Child de medewerker om de bij zijn schoonouders opgeslagen meubels in te leveren en stelt hem aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van zijn praktijken hebben geleden.

Bij de kantonrechter probeert de medewerker het besluit vernietigd te krijgen. Ook probeert hij onder andere een billijke vergoeding van 35.000 euro, een vergoeding voor onregelmatige opzegging van 14.722,56 euro en een transitievergoeding van 9.815 euro mee te krijgen.

De medewerker vangt bot bij de kantonrechter en ook het Hof gaat niet in zijn verzoek mee. Zo blijkt uit het vonnis: ,,Het Hof acht de conclusie van War Child gerechtvaardigd dat de medewerker herhaaldelijk misbruik heeft gemaakt van zijn positie bij War Child door diverse partijen aan te schrijven om donaties te verzoeken ten behoeve van War Child, terwijl deze voor zijn eigen gewin althans voor dat van zijn schoonfamilie zijn gebleken."