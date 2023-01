Massaontslag bij Philips: 6000 banen weg wereldwijd, afdeling in Eindhoven hard geraakt

Philips schrapt wereldwijd 6000 banen. In Nederland verdwijnen 1100 banen, vooral Philips Research in Eindhoven wordt hard geraakt. Bij Philips in Best en op de High Tech Campus in Eindhoven treft de reorganisatie naar schatting tussen de 700 en 750 arbeidsplaatsen.

De reorganisatie komt bovenop de besparingsoperatie die oktober werd aangekondigd en die al ten koste ging van 4000 banen. Met de aankondiging van maandagmorgen staat er in drie maanden tijd een streep door in totaal 10.000 arbeidsplaatsen bij Philips. Het nieuws kwam naar buiten bij de bekendmaking van zwakke cijfers over het afgelopen jaar, waarbij het geplaagde concern diep in het rode cijfers terechtkwam.

De nieuwe reorganisatie die 6000 banen treft moet uiterlijk tegen 2025 zijn beslag krijgen. De helft daarvan, 3000 arbeidsplaatsen, nog dit jaar. Dat een tweede massaontslag onder de nieuwe topman Roy Jakobs op til was en ook in deze omvang zou ingrijpen in Nederland, meldde het Eindhovens Dagblad vrijdag op basis van ingewijden. Het gaat om tien procent van het personeelsbestand van het concern in medische technologie in Nederland. Met de nieuwe aankondiging zakt het totaal aantal werknemers van Philips waarschijnlijk onder 70.000.

Paradepaardje

Van de 1100 banen die in Nederland worden geschrapt, verdwijnt ongeveer twee-derde in Zuidoost-Brabant: in Best en vooral in Eindhoven. Op onderzoek en ontwikkeling, van oudsher het paradepaardje van het concern, heeft de nieuwe aankondiging grote impact. Philips Research gaat fors op de schop. Het doel is minder projecten; het bedrijf wil zich veel meer richten op uitvindwerk van grotere omvang. Philips wil vooral inzetten op gebieden waar het concern tot de marktleiders kan behoren. Het gaat om beeldgestuurde chirurgie, echografie, patiëntbewaking en persoonlijke verzorging.

Bij Philips Research werken ‘uitvinders’ nu nog aan verschillende soorten nieuwe technologie voor allerlei fabrieken in de wereld. Volgens het bedrijf vindt nu nog grofweg 30 procent van de ontwikkeling van nieuwe technologie bij een overkoepelende Research-organisatie plaats en 70 procent op locatie waar Philips bijvoorbeeld de scanners, ademapparatuur of software voor kunstmatige intelligentie maakt.

Veel meer onderzoek- en ontwikkeling op locatie, minder centraal

Maar in de nieuwe plannen van Roy Jakobs wordt onderzoek en ontwikkeling straks voor 90 procent op locatie gedaan. Dat betekent dat onderzoek en ontwikkeling straks op veel meer plekken in de wereld zal plaatsvinden. Volgens een woordvoerder van Philips heeft het concern in het verleden ‘te veel zaken tegelijkertijd gedaan’.

Philips wil veel activiteiten decentraliseren. Zo wordt straks elk Philips-onderdeel verantwoordelijk voor de eigen marketing. De verschillende takken hebben allemaal eigen fabrieken en eigen toeleveranciers zodat er geen interne strijd losbarst om onderdelen.

Een zegsman van het concern benadrukt ‘dat Nederland het zwaartepunt van de activiteiten blijft waar nog steeds aandacht is voor baanbrekende innovatie met veel potentie’. Het bedrijf zegt het afgelopen jaar voor een waarde van in totaal drie miljard euro vanuit Best (medische scanners, apparatuur voor kijkoperaties) en Drachten (scheerapparaten, tandenborstels) te hebben geëxporteerd.

Philips verhuist hoofdkantoor in Amsterdam

Het bedrijf kondigde ook de verhuizing van het hoofdkantoor in Amsterdam aan. Het medisch concern ruilt zijn Breitner Center aan de Amstel in voor een kleiner kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas. Daar wordt een bestaand kantoor door een ontwikkelaar gestript, gerenoveerd en uitgebreid tot 18.000 vierkante meter. Volgens Het Parool werd het pand werd in 2020 voor ruim 82 miljoen euro gekocht door de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Nuveen Real Estate. In de Breitnertoren heeft Philips nu 24.000 vierkante meter aan kantooroppervlakte.

Het massaontslag en de veranderingen in de manier van werken hebben alles te maken met de apneucrisis waarin Philips al meer dan anderhalf jaar is verwikkeld. Behalve de problemen met de slaapapneu-apparaten had Philips ook nog altijd last van verstoringen in de leveringsketen en hoge prijzen voor materialen en energie.