Massaontslag bij Enschedese bandenfabriek Apollo Vredestein

Volgens de directie is de vestiging Enschede van de bandenfabriek al enkele jaren verlieslatend. De productie van goedkopere types banden is al deels verdwenen naar een zusterbedrijf in Hongarije en er gaat straks ook werk naar India. Wat in Enschede overblijft is de productie van landbouwbanden en premium-banden voor dure auto’s. De productie gaat terug naar 500.000 banden voor personenwagens.

„We zijn in shock. Dit hadden we niet zien aankomen”, zegt CNV-bestuurder Gerard van Dijk. Als er was doorgegaan in Enschede zonder in te grijpen had dit tot het faillissement kunnen leiden, zo kregen bonden en personeel vanmiddag te horen. De eerste ontslagen vallen in 2021.