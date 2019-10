Marqt fuseert met Ekoplaza en sluit winkels

Ekoplaza aasde al langer op Marqt. Het bedrijf was in de etalage gezet vanwege de nijpende financiële situatie. Sinds de oprichting in 2008 heeft het Amsterdamse bedrijf nog nooit winst gemaakt. Toch was er aan belangstelling voor een overname of fusie geen gebrek. Ook Jumbo was geïnteresseerd, zo bevestigt financieel directeur Ton van Veen in NRC.