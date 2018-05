Marktwaarde Heineken Music Hall halveert na naamswijziging in AFAS Live

Het Cultuursector Merkenonderzoek is echter veel breder, zoals de naam ook aangeeft. Het Anne Frankhuis laat bijvoorbeeld het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum achter zich als museum met de sterkste reputatie. Daarna volgen het Spoorwegmuseum in Utrecht en het Kröller-Müller Museum in Otterloo.



De top tien wordt gecompleteerd door het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Scheepvaartmuseum, het Stedelijk, Naturalis in Leiden en het Tropenmuseum. Het Mauritshuis in Den Haag valt net buiten de top tien.



Het aantal musea met een nationale uitstraling is met vijf gegroeid tot 25 en de bezoekers stromen toe. In totaal trokken de 694 Nederlandse musea vorig jaar bijna 35 miljoen bezoekers.