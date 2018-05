'Makelaars drijven prijs van huizen op'

NVM-woordvoerder Tina Bakker maakt een onderscheid tussen met meerdere partijen onderhandelen en deze tegen elkaar laten opbieden. Dat eerste is volgens haar toegestaan, mits de makelaar of de verkoper er transparant over is. Over het tweede is ze iets kritischer. ,,Binnen de makelaardij wordt onder opbieden verstaan dat concrete biedingen aan andere gegadigden worden bekendgemaakt. Binnen de beroepsethiek wordt dit doorgaans afgekeurd.”



Die moraal geldt niet in heel Nederland. Bakker: ,,Er zijn ook regio’s waar opbieden wel gebruik is, zoals in Haarlem en Amsterdam. Potentiële kopers worden van tevoren op de hoogte gesteld van de biedsystematiek. In dat geval is er sprake van transparantie en is deze onderhandelingsstrategie toegestaan.” Sabine van Staden wist echter vooraf niet dat de verkoopmakelaar zo te werk ging. ,,In dat geval hadden we nooit een bod uitgebracht.”



Na de het telefoontje van de makelaar is Van Staden eerst nog strijdbaar. Ze is ervan overtuigd dat een makelaar nooit mag prijsgeven wat andere geïnteresseerden hebben geboden en wil juridische stappen tegen hem ondernemen.



Brancheorganisaties NVM en VBO hebben allebei hun eigen tuchtcollege. ,,In mijn vriendenkring zitten twee makelaars en die belde ik voor advies. Zij gaven aan dat het geen zin had om juridische stappen te ondernemen; ik kon helemaal niet bewijzen wat de makelaar had gezegd. Het was mijn woord tegen het zijne. Heel frustrerend, maar er zat niets anders op dan af te haken.”