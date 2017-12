Maandbedrag voor veel Verenigingen van Eigenaren omhoog

Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis is desondanks positief over de nieuwe regel. ,,Er zijn nogal wat VvE’s waar niets of weinig aan onderhoud gedaan wordt, puur omdat niemand er geld aan wil uitgeven. Terwijl het in het belang van iedere eigenaar is dat het gebouw goed onderhouden wordt.”



Tot nu toe waren er veel uitwassen. ,,Als sommige eigenaren wel wilden betalen en anderen niet, had je een probleem”, zegt Van Essen. ,,Dat is een heel onwenselijke situatie; geen onderhoud is slecht voor de waarde van de woningen en slecht voor de buurt. Verloedering ligt op de loer.”



Ook Cees Vissers van Holland VVE beheer stelt dat de wetswijziging hard nodig was. Volgens hem pakt het zonder regulering zelfs vaak duurder uit voor eigenaren. ,,Veel verenigingen spaarden jarenlang veel te weinig. Dan komt een kapotte centrale CV-ketel of een lek dak als een vervelende verrassing die in één keer heel veel geld per eigenaar kost. Goedkoop is hier dus echt duurkoop.”