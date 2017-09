‘Maaltijdbezorgers Deliveroo willen helemaal geen zzp'er zijn’

We boeken steeds vaker een hotel

15:10 De hotelsector doet in ons land bijzonder goede zaken, ondanks de opmars van Airbnb. Zowel de bezettingsgraad als de prijs per hotelkamer is vorig jaar gestegen. Volgens hoteladviseur Horwath HTL ligt de winst per hotelkamer op het hoogste niveau in 40 jaar tijd.