'Lucratieve truc' fabrikanten verkleint inhoud om prijsstijgingen te verdoezelen

Misschien is het wel eens opgevallen: je koopt al jaren hetzelfde blik tomatensoep of diezelfde voorverpakte kaasplakjes maar opeens lijkt het alsof je er minder uithaalt dan anders. Volgens de Consumentenbond lijkt het niet alleen zo, het ís zo.

Er bestaat zelfs een naam voor dit fenomeen: krimpflatie. Het statistiekbureau in Groot-Brittannië deed uitgebreid onderzoek naar het fenomeen. Wat bleek? Exact 2529 producten in de Britse supermarktschappen zijn tussen 2012 en 2017 in omvang of gewicht afgenomen.

Herkenbaar

Zo zou een Twix bijvoorbeeld sinds 2014 al 13,8 procent van zijn gewicht hebben verloren, terwijl de Kit Kat Chunky 16,7 procent lichter is geworden. Ook in Nederland is het ‘minder inhoud voor hetzelfde of meer geld’ aan de orde, bevestigt zegsvrouw Babs van der Staak van de Consumentenbond. ,,Het is een lucratieve truc.''