Londen is een economisch centrum dat meer gewicht in de schaal legt dan Rotterdam

Unilevers keuze voor Londen in plaats van Rotterdam is een economische aderlating. Het is ook zo jammer, omdat het bedrijf voorop loopt in de strijd voor waardecreatie op de lange termijn en duurzaamheid. Maar eerlijk is eerlijk, Londen is een economisch centrum in de wereld dat op vele punten meer gewicht in de schaal legt dan Rotterdam. Unilever is een wereldspeler die net als andere multinationals heel goede kaarten in handen heeft in onderhandelingen met landen die allemaal om een vestiging staan te springen. Eén van die onderhandelingspunten is de belasting. Londen zal na de brexit meer aangewezen zijn op fiscale lokkertjes; de ‘cadeautjes’ die wij in Nederland nou net aan het afschaffen zijn. Dat is een goede en bewuste keuze als je het mij vraagt, maar de vraag is wel wat die keuze ons met het oog op een inclusieve maatschappij en faire belastingen gaat kosten? Wat als we daardoor alle hoofdkantoren van multinationals kwijtraken?