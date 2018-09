Live | Apple onthult nieuwe producten

De afgelopen maanden lekte traditioneel weer van alles uit over de nieuwe iPhones. Zo ontdekte de nieuwssite ATH vandaag nog dat Apple de namen van de nieuwe smartphones verraadt in een file met product-linkjes. De toestellen gaan iPhone XS, XS Max en Xr heten. Ook de schermgrootte, kleuren (goud!) en opties in opslagruimte (512GB) staan er in.

Maar uiteraard weten we het nooit helemaal zeker, wellicht vallen er vanuit het Steve Jobs Theater in Cupertino toch een of meer One more things te noteren: