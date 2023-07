Lidl verkoopt gebutste groenten en fruit voor minder geld, in strijd tegen voedselverspilling

Quirine de Weerd, hoofd duurzaamheid bij Lidl, ziet dat het gedrag van de klant verandert: ,,Vroeger wilden mensen misschien niet zo snel gezien worden bij de koopjeshoek, maar dat is tegenwoordig wel veranderd. Het is juist hip om voedsel dat anders zou worden weggegooid te kopen.’’

In de groente- en fruittas van Lidl zitten bijvoorbeeld wat rimpeligere tomaten dan klanten gewend zijn of iets rijpere bananen, die desondanks nog prima geschikt zijn voor consumptie. Verantwoordelijken van de versafdeling zouden ze normaal gesproken uit de winkel weren, maar bieden ze nu goedkoper aan. Klanten betalen ongeveer nog een derde van het normale bedrag.

Groente met een afwijking

Supermarkten komen steeds vaker met duurzaamheidsmaatregelen om voedselverspilling tegen te gaan. Albert Heijn kent al enige jaren het concept van Buitenbeentjes, waardoor groenten met een afwijking - ‘kleine paprika’s of kromme komkommers’ - alsnog in de winkel terechtkomen. De meeste andere supermarkten - ook Lidl en Albert Heijn - hebben bijvoorbeeld samenwerkingen met de Voedselbank.

Lidl was de eerste supermarkt die verspil-mij-niet-stickers introduceerde. Producten die bijna over de datum zijn, mogen daardoor weg voor 25 cent. Of bij vlees, vis en vega voor 50 cent. Andere supermarkten zijn dat ook gaan doen.