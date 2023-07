Lidl stopt gebutste groenten en fruit in een tasje, om ze zo alsnog te verkopen

Even snel een krat bier via Getir? We doen het niet meer: ‘Hype van flitsbezor­ging is voorbij’

Even snel een kratje bier inslaan of een pak melk online bestellen: we deden het jaren geleden massáál, maar nu niet meer. De hype rondom flitsbezorgers als Getir, Flink en Gorillas is flink gaan liggen en komt naar verwachting niet meer terug, concluderen retaildeskundigen en marktonderzoekers. ,,De geldboom leek tot aan de hemel te groeien, maar tijden zijn veranderd.”