Levi’s wil ruim half miljard ophalen op beurs

De beursgang, waar al langere tijd berichten de ronde over deden, werd vorige maand aangekondigd. Levi Strauss ging in 1971 ook al eens naar de beurs. Toen werd 50 miljoen dollar opgehaald in destijds een van de grootste beursgangen ooit. In 1984 verdween het bedrijf weer van de beurs. De Japanse tak van Levi Strauss is wel beursgenoteerd. Het jeansbedrijf is ook bekend van merken als Dockers en Denizen.