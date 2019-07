‘Lever uw oude elektrische apparaten in’

Huishoudens zitten op een onzichtbare afvalberg van elektrische apparaten en dat kan tot grote problemen leiden, waarschuwt Jan Kamminga, voorzitter van de NVMP, de organisatie van producenten en importeurs van elektrische apparaten. ,,Die apparaten worden bij het gewone afval gedaan, of aan straat gezet. Dat leidt tot zwerfafval, illegale verwerking of bijvoorbeeld export naar Afrika van ons elektronisch afval.”

Wetgeving verplicht producenten jaarlijks 65 procent van het volume aan verkochte apparaten weer in te zamelen en te recyclen. Voor elke honderd verkochte apparaten moeten er dus 65 gerecycled worden. Dat percentage wordt op geen stukken na gehaald. Volgens de jongste metingen zakt het recyclepercentage dit jaar van 55 naar 49 procent. Daar kunnen de producenten weinig aan doen, meent Kamminga. ,,Er worden nu veel meer nieuwe spullen gekocht door consumenten. En de oude spullen doen het nog vaak, dus die worden nog niet weggegooid.” Hij wijst ook op de zonnepanelen. De verkoop stijgt hard. Maar een zonnepaneel gaat dertig jaar mee, dus er worden nauwelijks zonnepanelen voor recycling aangeboden. Terwijl er volgens de wet wel 65 procent gerecycled moet worden. De echte oplossing ligt bij de consument. ,,Die levert nu te weinig in. Het zou al heel veel helpen als ieder huishouden een bananendoos met spullen zou inleveren”, aldus Kamminga. En dat moet kunnen volgens hem. ,,Naar aanleiding van deze discussie ben ik met mijn vrouw thuis gaan kijken en we vonden al 17 elektrische apparaten die we niet meer gebruikten.”

Campagne

Producenten, recyclebedrijven en de overheid hebben de handen ineengeslagen in het initiatief Heel Holland Recyclet. In oktober komt er een campagne om mensen bewust te maken van het nut en de noodzaak van gescheiden inzameling. ,,Mensen vinden het al normaal om glas in de glasbak te gooien en niet bij het huishoudelijk afval. Zo moeten ze het ook normaal vinden elektrische apparaten in de juiste afvalbak te stoppen, af te geven in een winkel of bij de milieustraat van de gemeente”, aldus Kamminga.