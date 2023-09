Leadax, dat een duurzame loodvervanger maakt, uitgeroepen tot winnaar Nationale Ondernemersprijs

De loodvervanger die ceo Roeland van Delden bedacht, is duurzamer dan het traditionele materiaal. ,,Wat wij maken is veel lichter en eenvoudiger voor de bouw. Het heeft dezelfde eigenschappen als lood, maar dan met veel voordelen.’’ Leadax komt voort uit Bitufa, een succesvolle producent van bitumineuze kelderafdichting, maar het was wel een fossiel bedrijf. ,,Ons verdienmodel is eindig. We moeten nieuwe wegen zoeken’’, zei Van Delden in een eerder interview.

Hij kwam uit bij het materiaal polyvinylbutyral, een sterke folie die wordt toegepast in de productie van onder andere autoruiten en ander veiligheidsglas. ,,Het kapotte glas kon je al recyclen, met de folie ging dat niet.’’ Met miljarden kilo’s tegelijk belandt de folie in verbrandingsovens. Leadax weet er nu een loodvervanger van te maken. En volgens hetzelfde procedé wordt ook dakbedekking gemaakt. ,,Wat heel cool is, is dat je het kunt verwerken zonder open vuur. Je plakt het gewoon vast met een biologische lijm. Dat gaat nog eens sneller ook’’, aldus Van Delden.

Vakjury

In 2019 werd een nieuwe fabriek in Wapenveld in gebruik genomen en er werken inmiddels meer dan 50 medewerkers. Het bedrijf is inmiddels actief in 24 landen en gaat dit jaar uit van een groei van 35 procent.

Leadax werd voorgedragen door de redactie van De Stentor - de regionale krant, website en app waaronder Wapenveld valt. De firma werd daarna door de vakjury onder de tien genomineerden geschaard en is nu officieel verkozen tot de eerste winnaar van De Nationale Ondernemersprijs. Die prijs is een een initiatief van de redacties van ADR (het AD en alle aangesloten regionale titels) en De Ondernemer. Beide zijn onderdeel van DPG Media.

De Nationale Ondernemersprijs moet een jaarlijkse publieksprijs voor bedrijven worden. Alle betrokken redacties hebben een longlist met 110 bedrijven aangedragen. Daaruit heeft een vakjury 10 genomineerden geselecteerd. Deze jury bestaat uit Annemarie van Gaal (ondernemer en columnist), Jacco Vonhof (ondernemer en voorzitter MKB Nederland) en Michiel Muller (ondernemer). Lezers en volgers van de ADR-titels en De Ondernemer konden de afgelopen weken op één van deze tien genomineerde bedrijven stemmen.

Innovatieve ondernemers

,,Met deze prijs willen wij laten zien dat er veel inspirerende, innovatieve ondernemers zijn in héél Nederland. Zij zorgen voor werkgelegenheid, inkomsten, sociale cohesie en vernieuwing. Het bedrijf moet representatief voor de sector zijn en zeker een regionale uitstraling hebben. Aan die voorwaarden voldoet deze winnaar ten volle’’, zegt Robert van den Ham, hoofdredacteur van De Ondernemer.

Ook het bedrijf Carbyon uit Eindhoven viel in de prijzen. Die onderneming werd winnaar van De Pionier, de aanmoedigingsprijs die werd uitgeroepen door de juryy. Carbyon haalt met twee koolstofzuigers Co2 uit de lucht. Het concept moet er uiteindelijk toe leiden dat de aarde bewoonbaar blijft. Carbyon krijgt niet alleen ‘De Pionier’ maar heeft daarmee een voordracht verdiend voor de Koning Willem I-prijs, de prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland met Koningin Máxima als erevoorzitter.

,,Ook wij voelden ons de afgelopen periode ondernemers,’' zegt hoofdredacteur Paul van den Bosch namens de ADR-nieuwsmedia. ,,Dit is een crossmediaal initiatief binnen DPG Media waarbij veel verschillende titels en redacties betrokken zijn, landelijk en regionaal. Met betrokkenheid van onze lezers en volgers. We willen de komende jaren een mooie afspiegeling van het bedrijfsleven in heel het land laten zien