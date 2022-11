Landen bereiken slotakkoord op klimaattop: 'Historische doorbraak’

Op de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zijn landen het eens geworden, zo’n anderhalve dag nadat de top eigenlijk afgelopen zou zijn. Een slotakkoord is bereikt en de COP27 komt zo op zijn einde. In de verlenging van de klimaattop moesten de bijna tweehonderd landen op veel punten nog overeenstemming bereiken. Dat is uiteindelijk gelukt.

De landen zijn het onder meer eens geworden over een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of extreem weer. Landen die nu al de effecten van de opwarming van de aarde voelen, zoals Pakistan toen het afgelopen jaar overstroomde, wilden al langer zo’n fonds. Volgens de COP-voorzitter is het ‘passend’ dat dit fonds is opgericht tijdens deze klimaattop die plaatsvond op het Afrikaanse continent.

Zondagochtend omstreeks 4.15 uur lokale tijd (3.15 uur in Nederland) is de oprichting van een fonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen aangenomen. Het klimaatfonds vormde het voornaamste twistpunt in de klimaatonderhandelingen, die al 32 uur langer aanslepen dan het voorziene einde op vrijdagavond 18.00 uur.

‘Cruciaal startpunt’

Het is vooral een overwinning voor armere landen die al jarenlang om geld vragen, omdat zij het grootste slachtoffer zijn van door het klimaat verergerde overstromingen, droogte, hittegolven, hongersnoden en stormen, ondanks dat ze zelf weinig hebben bijgedragen aan de vervuiling en de opwarming van de aarde.

Quote Dit is een cruciaal startpunt Voor veel mensenrechtenorganisaties is dit fonds een historisch moment in de geschiedenis van klimaattoppen. Beleidsadviseur Nils Mollema van ActionAid zegt dat het ‘werkelijk schokkend’ is dat het fonds om kwetsbare mensen te helpen zo lang op zich liet wachten. ,,Dit is een cruciaal startpunt.”



,,In een historische doorbraak zijn rijke landen eindelijk overeengekomen om een ​​fonds op te richten om kwetsbare landen te helpen, die aan het wankelen zijn door verwoestende klimaatschade’’, zo reageerde Ani Dasgupta, de voorzitter van de gezaghebbende milieugroep World Resources Institute (WRI). ,,Dit verlies- en schadefonds zal een reddingsboei zijn voor arme gezinnen van wie de huizen zijn verruïneerd, boeren van wie de velden zijn verwoest en eilandbewoners die uit hun voorouderlijke huizen zijn verdreven. Deze positieve uitkomst van COP27 is een belangrijke stap in de richting van herstel van het vertrouwen met kwetsbare landen.’’

Richtlijnen

Hoe het fonds beheerd gaat worden, welke landen moeten gaan betalen en welke landen juist geld zullen gaan krijgen, is nog niet afgesproken. Dat wordt in het komende jaar besproken. Een comité zal worden ingesteld om het komende jaar richtlijnen op te stellen voor dit nieuwe fonds.

Nadat het besluit over het fonds was goedgekeurd, werden de besprekingen 30 minuten opgeschort, zodat afgevaardigden teksten konden lezen van andere maatregelen waarover nog gestemd moet worden.

Extra stappen

Een aantal partijen, waaronder de Europese Unie, wilden in ruil voor het klimaatschadefonds wel dat landen extra stappen zetten om verdere opwarming te voorkomen. Zo wilde de EU bijvoorbeeld dat in de slottekst niet alleen staat dat steenkoolgebruik moet worden afgebouwd, maar alle fossiele brandstoffen - ook olie en gas - om zo de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

Het is net als vorig jaar niet gelukt om dat er doorheen te krijgen. Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, noemt de deal daarom teleurstellend. Er werd in de ‘klimaatambitie’ geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar, ,,hiermee is een cruciaal klimaatjaar verloren gegaan”, aldus Eickhout.

Volgens Eickhout werd duidelijk dat veel landen hun klimaatdoelen niet verder wilden aanscherpen om de opwarming van de aarde te beperken. De overeenkomst van vorig jaar werd op sommige punten zelfs wat afgezwakt. ,,Europa moest daarom tot op het eind vechten om de ambitie van vorig jaar overeind te houden.”

EU teleurgesteld

De Europese Unie is teleurgesteld in het resultaat, zegt Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. De EU vindt het resultaat onvoldoende, aldus Timmermans. ,,Dit akkoord is een te kleine stap voorwaarts”, zei een kritische Timmermans. Volgens de Nederlander zijn te veel landen bang om de nodige inspanningen te verrichten om klimaatverandering terug te dringen. Daarnaast riep hij de deelnemende landen op te erkennen dat het akkoord tekortschiet.

Ook VN-chef António Guterres drukte die mening uit. ,,Onze planeet bevindt zich nog steeds in de eerste hulp. We moeten de uitstoot nu drastisch verminderen en dit is een probleem dat deze COP niet heeft aangepakt”, zei Guterres.

