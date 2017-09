Bouwwereld heeft niets geleerd, legionella blijft doden maken

Achttien jaar na de legionella-uitbraak bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel, waar 200 mensen ernstig ziek werden en 32 overleden, heeft de bouwwereld weinig geleerd. Architecten en aannemers houden weinig rekening met het voorkomen van legionella. Dat meldt kennisinstituut van de installatiesector ISSO op basis van een enquête onder 250 eigenaren, beheerders en installateurs.



,,Praktijkrichtlijnen voor het aanbrengen van koude en warme zones worden nauwelijks toegepast", zegt Irene van Veelen, projectcoördinator bij ISSO. ,,Als een gebouw eenmaal bouwkundig is ingedeeld, is het afwijken van de richtlijnen soms onvermijdelijk."



Meer aandacht

Door het niet naleven van de regels blijken veel nieuwe huizen en gebouwen niet legionellabestendig: koude en warme leidingen worden nogal eens samen in één schacht aangelegd en kruisen elkaar regelmatig, terwijl dat wettelijk niet mag. Overbodige stukken leiding worden bovendien niet verwijderd, maar 'afgedopt', waardoor dode uiteinden ontstaan. Ideaal voor de legionellabacterie, die gedijt in stilstaand water tussen 25 en 45 graden.