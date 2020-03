'Lagarde vreest stevige krimp economie eurozone door corona’

Albert Heijn zet z'n hamsters buitenspel: ‘Nu even niet gepast’

15:44 Albert Heijn stopt voorlopig met de hamsterweken. De supermarktketen vindt het niet gepast om in deze crisistijd klanten te stimuleren extra boodschappen in te slaan en zet z'n beroemde knaagdieren buitenspel. ,,We hebben oog voor wat er gebeurt.’’