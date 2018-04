'Laat stijging AOW-leeftijd niet voor bouwvakker gelden'

De sociale partners in de bouw willen dat een bouwvakker na 45 dienstjaren kan stoppen met werken. ,,Dat is uniek,’’ zegt cao-onderhandelaar Hans Crombeen van vakbond FNV. ,,Voor het eerst trekken we samen met werkgevers op om de overheid te bewerken een flexibele AOW toe te staan.’’



In de praktijk betekent dat dat een bouwvakker soms al op 61 of 62-jarige leeftijd kan stoppen. In de bouw beginnen mensen vaak al op jonge leeftijd met werken. Officieel krijgt iemand pas met 66 jaar en drie maanden AOW. Die leeftijd loopt op tot 67 jaar in 2021. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting.



,,Er zit een grote onrechtvaardigheid in het systeem,’’ zegt Crombeen. ,,Bouwvakker is een fysiek zwaar beroep. Dat zorgt er voor dat mensen voortijdig arbeidsongeschikt worden. Zeker nu ze nog langer moeten doorwerken.’’



Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid becijferde eerder al dat de kosten aan arbeidsongeschikte bouwvakkers hoger zijn dan de kosten van een flexibele AOW.